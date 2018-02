"Insinuatie van Adrie van der Poel is een gevaarlijk spel"

Michel Wuyts reageert: "Adrie van der Poel insinueert en dat is een gevaarlijk spel. Hij lijkt hier te willen zeggen dat Wout van Aert medisch begeleid is en cortisonen genomen heeft. Bewijs dat maar eens."

"Het is natuurlijk wel zo dat cortisonengebruik diep geworteld zit in het wielrennen en andere sporten en zeker ook in het veldrijden.

De beste manier om dit soort insinuaties uit de wereld te helpen is om cortisonen op de verboden lijst te zetten."

"Er waren over dit onderwerp al veel vergaderingen in de atletencommissie bij de UCI. Artsen twijfelen over de efficiëntie van cortisonen, atleten niet. Zet het op de verboden lijst, einde discussie."