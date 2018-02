Bondscoach: "Niveau waarop Van Aert tekeerging, verrast me niet"

"We sluiten het WK perfect af", reageert bondscoach Sven Vanthourenhout na de triomftocht van Wout van Aert. "Het aantal medailles had ik wel voor ogen, maar 3x goud is toch uitzonderlijk."

"Dat Wout vandaag 100 procent zou zijn, had ik wel verwacht. Het niveau waarop hij tekeerging, verraste me niet. En Mathieu was niet op zijn best, dat heeft het verschil gemaakt."

"Een aantal Belgen bleef in zijn buurt hangen en dat is een mentaal steekspel. Mathieu is toch gewoon om alleen rond te fietsen of om Van Aert enkele rondes in zijn wiel te dulden. Dit was een ander verhaal."