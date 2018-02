Van der Poel: "Van Aert stak er vandaag ver bovenuit"

Mathieu van der Poel gaf ridderlijk toe dat Wout van Aert de beste was in Valkenburg. "Ik ben op mijn waarde geklopt en als dat gebeurt, kan ik daar wel mee leven", vertelt de Nederlander. "Ik heb niet veel verkeerd gedaan, maar Wout stak er gewoon ver bovenuit. Ik was vandaag niet goed genoeg."

"Mentaal is het wel moeilijk als je hier komt om het WK te winnen en je voelt al in de tweede ronde dat het niet zal lukken. Het publiek heeft me erdoor gesleurd. Drie Belgen op het podium, dat kon ik hier in Nederland toch niet laten gebeuren. Ik ben in de laatste ronde nog diep moeten gaan voor brons."

"Met dit niveau moet ik eigenlijk alles aankunnen, maar vandaag was dat niet het geval. Toch hoop ik in de rest van het seizoen nog aan 30 zeges te geraken. Dat ga ik zeker proberen."