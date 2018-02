Van Aert: "Een van de beste dagen uit mijn leven op de fiets"

Wout van Aert pakt zijn derde wereldtitel op een rij. "Het is vrij historisch om dat te doen in deze sport. De namen die mij vooraf gaan zijn toch iconen. Het betekent veel om in dat groepje te komen. Ik heb er hard voor gewerkt en nu is het tijd om er van te genieten."

Van Aert bedankte ook bondscoach Sven Vanthourenhout. "Onze coach heeft een goed team gemaakt voor dit WK. De sfeer was goed, we hebben veel gelachen. Ik was erg ontspannen en had vanochtend geen stress. Ik moet de jongens daar voor bedanken. Ik ben blij dat ik het kon afmaken."

"Zo zie je nog maar eens: het WK is een aparte koers. Na drie keer mag ik zeggen dat ik het onder de knie heb. Hoe raar het ook klinkt: ik heb hier geen stress meer voor. Ik had niets te verliezen, want Mathieu is de man van het seizoen. Ik kon met een open vizier koersen en dat heeft veel geholpen. Al ga ik er ook vanuit dat Mathieu net iets minder was."

"Of dit mijn seizoen gered heeft? Dit is voor eeuwig het seizoen van Mathieu. Dat heb ik voor de koers gezegd en ik ga nu niet belachelijk doen en zeggen: hier ben ik weer. Die trui is fantastisch, maar een seizoen duurt 6 maanden. En Mathieu heeft genoeg bewezen dat hij daarin de beste was."