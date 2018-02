Adrie van der Poel: "Niet normaal dat het gat snel 2 minuten werd"

Mathieu van der Poel moest Wout van Aert al snel laten gaan op het WK. "Ik vind het vooral sneu voor Mathieu", reageert Adrie van der Poel.

"Maar ik was erop voorbereid. Ik wist dat Wout hier vandaag super zou zijn, dat zag je vooraf aan alles. Ook in de cross zag ik al na een halve ronde dat er aan Van Aert niets te doen zou zijn."

"Van Aert ademde niet en reed gewoon rond. Het verschil was vandaag gigantisch groot. Dat het gat vrij snel 2 minuten was, is ook niet normaal. Dan mag je nog iets slechter zijn."

"Dat is een halve minuut per ronde wegrijden op renners die met een fiets kunnen rijden. Van Aert was uitzonderlijk goed en daar hebben we ons snel bij neergelegd.”