Cant over gevecht: "Als ik het had geweten, was ik me gaan moeien"

Wereldkampioene Sanne Cant kwam vandaag nog eens kort terug op de vechtpartij tussen haar entourage en de security gisteren. "Ik had er op het moment zelf niets van gemerkt", zegt Cant.

"Als ik het had geweten, was ik me wel eens gaan moeien. Het was niet plezant om dat te horen. Er gingen verhalen de ronde dat er iemand tanden verloren had. Ik was blij dat ik een telefoontje kreeg waarin ze me vertelden dat alles in orde is."

Cant vierde haar wereldtitel met een rustig feestje. "Ik ben vandaag opgestaan met een trui en zonder kater. Ik heb geleerd van vorig jaar dat je ook van de zondag moet genieten op het WK. En daarom heb ik me gisterenavond ingehouden."