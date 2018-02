Pidcock wordt pas 15e: "Ik kon gewoon niet sneller"

Terwijl Pidcock zijn teleurstelling verbeet, straalde Iserbyt met zijn 2e wereldtitel. "Ik kan het nog niet geloven. Ik heb hier hard voor gewerkt. Het was als een droom in de wedstrijd. Joris startte snel, maar ik wist van de voorbije wedstrijden dat hij zou terugvallen. Daarom koos ik voor een vast tempo."

"Met alle loopstroken was het heel zwaar. Gisteren was het te glad, vandaag was het beter om hard te trappen. Dat is mijn soort wedstrijden. Joris was goed in de afdalingen, ik viel daar, maar nam daarna geen risico's meer. Ik nam elke ronde wat meer voorsprong. Ik ben blij, mijn team is blij, dit is ook leuk voor België en de nieuwe bondscoach."