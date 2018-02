Roodhooft getuigt: "Vrouw was geschrokken door bloed en slagen"

Roodhooft diende klacht in tegen de security. "Mijn vrouw was geschrokken, omdat ik slagen had gekregen en mijn gezicht bloedde", vertelt Roodhooft.

"Wij werden door een aantal security-mensen aangewezen als de onruststokers, toen de politie tussenbeide kwam. Die heeft ons geboeid en meegenomen naar het politiekantoor van Maastricht. We moesten een verklaring afleggen."

"Ondertussen waren de agenten gebrieft door de chef van de politie die een aantal getuigen had gesproken in Valkenburg. En op basis daarvan mochten we onmiddellijk vertrekken."

"Daarna hebben we klacht ingediend voor het toebrengen van die slagen. Niet zozeer omdat het grote letsels waren, maar omdat enkele mensen zo hard hebben opgetreden. Het mooie aan veldrijden is dat alles in een gemoedelijke sfeer kan gebeuren. Maar gisteren was dat anders."