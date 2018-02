Onthutste Vanthourenhout over handgemeen: "Was niet om aan te zien"

Sven Vanthourenhout schetst de gebeurtenissen na de podiumceremonie. "Er was een discussie gaande en ik zag dat er mensen van de ploeg van Sanne Cant en van haar familie bij betrokken waren. Ik vond het mijn verantwoordelijkheid om te luisteren of ik dat kon oplossen", vertelt de bondscoach.

"Het ging om de ploegmanager en enkele familieleden die gewoon even Sanne wilden feliciteren, maar daar had de security geen oren naar. Dat groepje mensen werd echt zeer agressief aangepakt, tot slagen en verwondingen toe."

"De security greep de mensen vast en duwde de groep in een soort container die daar stond. Het ging er echt gewelddadig aan toe. Zelf was ik niet betrokken, maar ook ik werd meteen vastgegrepen. In die container gebeurden dingen die niet om aan te zien waren. Ik ben blij dat daar geen kinderen bij waren."

"Toen de WK-organisatie erbij kwam, mochten ze zelfs niet binnen. De security waande zich boven iedereen. Er was echt geen bemiddelen aan. Zo'n veiligheidspersoneel verwacht je misschien in het nachtleven, maar in het wielrennen hoort dat niet thuis. Dit heb ik nog nooit meegemaakt."