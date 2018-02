Knokpartij met entourage van Cant na wereldtitel

Koen Monu, lid van het organisatiecomité, geeft meer uitleg bij Sporza. "Ik werd bij het incident geroepen toen het aan de gang was", klinkt het.

"Ik was er niet van bij het begin bij, maar ik vond het zeer verregaand dat Philip Roodhooft en zijn vrouw in de boeien werden geslagen en naar het politiekantoor werden gevoerd. Zij zijn intussen weer op hun hotel, maar Philips bebloede lip sprak boekdelen."

"Ik zit in de organisatie en ik heb uitgelegd dat ik niet kan geloven dat Philip of Christoph agressief is geweest nadat ze juist hun wereldkampioene op het podium hadden zien staan. Het is niet alledaags dat je wereldkampioen wordt en dat je 10 minuten later alles naar nul ziet vallen."