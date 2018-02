Cant: "Tegen de krampen aan, ik was blij dat ik de finish zag"

"Ik ben heel moe", steekt Cant van wal. "Dit was de moeilijkste wedstrijd van mijn carrière. Toen we aan de laatste ronde begonnen, dacht ik dat ik 2e zou worden want ze had een voorsprong van 5 of 6 seconden. Het was moeilijk om terug te keren, maar daarna ging ik naar de kop voor de lange afdaling. Ik had toen een kleine voorsprong en heb dan alles gegeven."

"Eén klein foutje en mijn voorsprong zou weg zijn. Ik ben blij dat Katie 2e is, ze verdiende de trui ook echt. Ze rijdt het hele seizoen, van september tot nu. Dit was een parcours dat haar ligt, maar ik ben blij dat ik mijn trui kan houden. Hopelijk kan ik hem nog een paar jaar houden."

"Iedereen zei dat dit parcours niks voor mij was. Ik ben blij dat ik heb kunnen tonen dat ik dit ook kan."

"Het was tegen de krampen aan. Het parcours veranderde elke ronde en je moest elke keer zoeken naar nieuwe lijnen. Het was ook heel veel lopen. Je moet hier zo weinig mogelijk fouten maken en conditioneel top zijn. Ik was toch blij dat ik de finish zag, want de laatste trap was verschrikkelijk."