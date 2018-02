De Knegt: "Interessant om Nederlandse wielerbond te sponsoren"

"Maar in Nederland is het heel moeilijk om dat idee van sponsoring verkocht te krijgen", zegt De Knegt. "In België leeft de cross meer dan in Nederland."

"De Nederlanders kijken veel naar veldrijden, maar het is moeilijk om een commerciële veldritploeg van de grond te krijgen. Dat is wel een probleem."

"Iedere goede Nederlandse renner of renster wordt in het veldrijden weggekaapt door een Belgische ploeg, want daar is het geld. Zo blijft het veldrijden een Belgische aangelegenheid."

"1 of 2 commerciële Nederlandse veldritploegen zijn volgens mij de oplossing. En nu is het moment om te oogsten. Het WK vindt plaats in Nederland en met Mathieu van der Poel hebben we de grote publiekstrekker."