Belgische junioren na WK-veldrit: "Melkzuur, melkzuur en melkzuur"

Het lastige WK-parcours in Valkenburg kroop in de benen van de junioren. "Toen ik boven op de brug kwam, had ik melkzuur tot achter mijn oren", vertelde Gerben Kuypers, met zijn 8e plaats de beste Belg.