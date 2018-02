Oostende haalt organisatie van WK veldrijden in 2021 binnen

Het strand van Oostende was in januari 2017 al het toneel van het BK veldrijden. Toen sprak iedereen lovend over de organisatie en het parcours. "Het was toen al duidelijk dat onze ambities verder mochten reiken", zegt Johan Vande Lanotte, de burgemeester van Oostende.

"We zijn dan ook enorm trots dat we als Belgische "Stad aan Zee" het WK veldrijden in 2021 mogen ontvangen."

Oostende was vorig jaar al door de Belgische bond voorgedragen als WK-kandidaat, toen te koste van Boom. In 2021 wordt het de eerste keer in 5 jaar dat het WK in België plaatsvindt, want de komende jaren trekken we naar Bogense (Den, 2019) en Dübendorf (Zwi, 2020).