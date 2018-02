Van der Poel: "Druk? Ik ben al van bij de junioren favoriet voor elk WK"

Adrie van der Poel, ex-wereldkampioen en vader van, tekende een uitdagend parcours uit in Valkenberg. De Cauberg lag er bij de verkenning al glibberig bij en er wordt nog heel wat regen voorspeld dit weekend.

"Het parcours ligt erbij zoals ik het verwacht had met deze ondergrond", zei Mathieu van der Poel na de verkenning. "Het is heel glad en zwaar. Het zou me verwonderen als er iemand hier niet valt."

"Of ik een technisch voordeel heb? Door de diepe sporen wordt het iets minder technisch. Maar de beste zal sowieso winnen op dit parcours."