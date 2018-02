Albert: "Weinig grote favorieten hebben WK voorbije 20 jaar gewonnen"

Toen Niels Albert zijn eerste wereldtitel mocht vieren in 2009, was Lars Boom de grote favoriet in eigen land in Hoogerheide. "Hij zei toen dat hij de koers gemakkelijk zou winnen en dat de Belgen niets zouden kunnen doen. Het draaide helemaal anders uit. De omstandigheden waren wel anders. Het was een snel parcours en het lag er droog bij. Dat zal dit weekend niet van toepassing zijn."