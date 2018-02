Van der Poel tegen Nys: "Maak dat je van dat parcours af bent"

Sven Nys is woensdag in Valkenburg het parcours gaan verkennen voor sporza.be. Daar kreeg hij het aan de stok met Adrie van der Poel, die de omloop uitgetekend heeft en naar eigen zeggen niet op de hoogte was van de komst van Nys.

Nys: ""Maak dat je van dat parcours bent!", riep Adrie naar me." Van der Poel: "De verkenning was aangevraagd (bij de persdienst van het WK, red), maar die aanvraag was niet tot bij mij gekomen. Als ik eindverantwoordelijke ben voor het parcours, dan ben ik graag op de hoogte. Plus: de officiële trainingen begonnen pas donderdag. Ik had geen zin in ongelukken."



Nys: "Ze zijn met mij komen praten toen ik boven op de brug stond. Ik mocht niet meer naar beneden fietsen. Iemand zei tegen mij: rijd even naar beneden en ga een armbandje halen. Ik antwoordde: "Dat wilde ik net doen" (lacht)."