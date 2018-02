RETRO: Wout van Aert won nog nooit in Valkenburg

In 2015 ging Wout van Aert er meteen van door, maar hij werd al snel voorbijgesneld door een sterke Lars van der Haar. De Nederlander had een begenadigde dag en reed onbedreigd naar zijn 3e overwinning op rij in Valkenburg.

Achter Van der Haar bleven Van Aert en Sven Nys als laatste over in de achtervolging op de Nederlander. In de slotfase moest ook Nys lossen, Van Aert pakte de 2e plaats.