Cant ontspannen: "Ik heb alles al gewonnen, er hoeft niets meer"

Toen ik jonger was, kon ik me in alles opwinden. Nu denk ik: het zal wel.

Toen ik jonger was, kon ik me in alles opwinden. Nu denk ik: het zal wel.

"Ik was nog nooit echt goed in Hoogerheide. Het was een van de weinige crossen die ik nog niet kon winnen. Als dat dan wel lukt, ga je met een goed gevoel de laatste week in."

"Ik voel mij heel goed nu, hopelijk zaterdag ook. Er zijn geen excuses vooraf. En achteraf ook niet. De beste zal winnen op dit parcours. Daarvoor is het lastig genoeg."

Wie moet Cant vrezen? "Ik denk dat Ferrand-Prévot op deze omloop heel goed uit de voeten kan en ook Compton moet hier goed tot haar recht komen. Normaal gezien had ik ook Brand gezegd, maar ik denk dat het voor haar te technisch is. Ze zal te veel fouten maken."

Zenuwen of druk voelt Cant niet. "Ik maak me in niet veel meer druk, ik kan alles relativeren. Toen ik jonger was, kon ik me in alles opwinden. Nu denk ik: het zal wel."

"Er hoeft ook niets meer. Ik heb alles gewonnen in het veldrijden. Een 2e trui zou mooi zijn, maar ik heb er al één gehad, dus de druk is weg."