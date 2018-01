Ruben Van Gucht slaat modderfiguur tijdens tv-aankondiging

Om de uitzending aan te kondigen, trok Ruben zijn beste pak aan. "Ik zal het debat modder-eren", maakte de presentator een woordgrapje.

"Wie wordt triomfator en wie slaat een modder-figuur? Het parcours: blijft het droog of wordt het een modder-poel? En krijgen we een duel België-Nederland en moddert de rest maar wat aan? Ik verwacht in elk geval een modder-stroom aan commentaren."

Na elk modder-grapje kreeg Ruben een kwak modder in zijn gezicht en op zijn pak. De presentator heeft beloofd een douche te nemen en morgen fris ten tonele te verschijnen.