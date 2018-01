Sporza-podcast: "Van der Poel wint zondag gewoon. Klaar"

Was het ten tijde van Stamsnijder en Liboton (jaren 80) spannender dan nu? "Ik probeerde het Roland altijd zo lastig mogelijk te maken, ook al was hij beter dan ik", zegt Stamsnijder.

"Als we naar de streep gingen, werd ik in 99% van de gevallen geklopt, want ik was zo traag als een strijkijzer. Ik moest Liboton, die zeer explosief was, kwijtspelen voor de sprint. Daardoor leverden we altijd heroïsche gevechten. Toen was het spannender dan nu."

Liboton: "Henni was een steengoeie coureur, ik moest telkens met hem afrekenen. Stammie kon een tijdrit in het veld rijden, terwijl ik tijdens de koers veeleer een paar cartouches afschoot."