Voor Niels Albert is het WK in Valkenburg allerminst een uitgemaakte zaak. Bovendien wil hij komend weekend met iets nieuws uitpakken.

Toon Aerts heeft het WK-parcours in Valkenburg verkend en is tevreden met wat hij zag. "Ik kijk ernaar uit om aan de start te staan", zegt hij.

Wout van Aert moet volgende week de grootste uitdager worden voor Mathieu van der Poel in Valkenburg. Na de verkenning van het WK-parcours heeft hij er alvast zin in.

Wout van Aert en co zijn op ministage in Valkenburg om het WK voor te bereiden. Vandaag mochten de eliterenners een eerste keer het parcours verkennen.

Kevin Pauwels is niet geselecteerd voor het WK veldrijden en dat is hard aangekomen bij de renner van Marlux-Bingoal. "Ik ben er niet goed van", zegt hij.

Wie volgt Van Aert op? We zetten de laatste rechte lijn in naar het WK veldrijden in Valkenburg. Wout van Aert verdedigt er zijn titel, maar hij moet de favorietenrol wel laten aan Mathieu van der Poel. Alle nieuwtjes in de aanloop naar het WK kun je op deze pagina lezen.

