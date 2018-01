David van der Poel sprint naar de bloemen in Nederland

In Rucphen, net over de Belgisch-Nederlandse grens, streden vier renners voor de zege. David van der Poel moest opboksen tegen het Belgische trio Aernouts, Vermeersch en Dieter Vanthourenhout.

In de sprint legde hij ze er allemaal op. Hij kwam als eerste uit de laatste bocht en klopte Aernouts en Vanthourenhout. Voor de oudste Van der Poel is het zijn vijfde zege van het seizoen, na overwinningen in Lutterbach (Fra), Illnau (Zwi), Mol en Kolin (Tsj).

Mathieu van der Poel stond niet aan de start. Hij strijdt morgen voor zijn 26e seizoenszege in de Wereldbekermanche van Hoogerheide, ook al net over de Belgisch-Nederlandse grens.

Bij de vrouwen vond er geen sprint plaats voor de zege. Loes Sels won met grote voorsprong in Rucphen. De ereplaatsen waren voor Manon Bakker uit Nederland en de Luxemburgse kampioene Christine Majerus.