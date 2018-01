Van der Poel op recordjacht: sneuvelt het record van Nys deze winter?

Mathieu van der Poel is dit seizoen heer en meester in het veld. Hij kwam aan de start in 31 wedstrijden en won maar liefst 25 keer, waarvan 6 keer in de Wereldbeker, 6 keer in de DVV-trofee en 4 keer in de Superprestige.

Daarnaast kroonde hij zich ook tot Nederlands en Europees kampioen, en heeft hij de eindzeges in de Wereldbeker en de DVV-trofee op zak. Tel daarbij nog eens zijn 7 overwinningen in crossen die geen deel uitmaken van een regelmatigheidscriterium, zoals bijvoorbeeld de Druivencross in Overijse.

Daar staan amper 6 nederlagen tegenover: in Ronse, Boom, Gavere, Zeven, Namen en Bredene moest Van der Poel het hoofd buigen voor een tegenstander. Vijf keer was dat Wout van Aert, in Ronse ging Van der Haar met de hoofdvogel aan de haal.