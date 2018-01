Toon Aerts: "WK zal een stoempcross worden, dat heb ik graag"

Een loodzwaar parcours dus en dat is best wel naar de zin van de voormalige Europese kampioen. "Ik heb het heel graag zoals het er nu bijligt. Ook qua techniek zijn dat dingen die ik wel aankan. De rest van de ronde ligt er heel zwaar bij en is er geen moment van recuperatie. Het zal een echte "stoempcross" worden en dat heb ik wel graag."

Kan hij dan de 3e hond worden in het duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Of een goede helper. We moeten zien hoe de koers gaat verlopen. Ik kijk ernaar uit om mijn eigen ambitie op dit parcours te tonen. Ik heb in de Wereldbeker 5 keer podium gereden. Als dat in de Wereldbeker kan, moet je op het WK ook dicht bij het podium kunnen zitten."

"Ik ben benieuwd, het wordt het eerste WK van mijn profcarrière. Het zal de komende week nog wel wat stressen worden, maar ik kijk ernaar uit om aan de start te staan. Ik kom hier ook nog op een parcours dat ik heel graag heb. Laten we in Hoogerheide (dit weekend de slotmanche van de Wereldbeker) dus maar recht blijven op onze fiets, dat we hier volgende week aan de start staan", besluit hij.