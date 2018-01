Van Aert: "Het wordt een van de zwaarste WK's die ik al gereden heb"

Wout van Aert wil dolgraag zijn regenboogtrui behouden en de eerste parcoursverkenning in Valkenburg heeft hem nog wat extra moed gegeven. "Het lijkt wel een Zwitsers parcours. Het is heel zwaar, zowel technisch als fysiek. Er zitten veel lange hellende stroken bergop in en veel zware stroken in het gras.'

"Door de schuine kanten is Valkenburg natuurlijk altijd een technische cross geweest, maar nu is de grond ook nog eens vettig door de vele regen en dat maakt het extra speciaal. Het wordt één van de lastigste WK's die ik al gereden heb."

"Ik was wel geschrokken van de aanpassingen aan het parcours. Ik vind het heel mooi nu. Vroeger zaten er veel explosieve stukken in het parcours, veel bochtjes. Nu is het meer rechttoe rechtaan en op de power. Dat ligt me goed denk ik."

"Die strook richting de aankomst wordt bepalend. Het is een zware inspanning want je moet klimmen tot aan de finish. Je moet twee of drie minuten over je limiet gaan. Zoiets kennen we alleen in Namen of op de Koppenberg."

"Ik ben blij dat ik hier nu al eens geweest ben. Ik heb het parcours nu al eens gezien en weet waar ik me op moet focussen."