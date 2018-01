"Als er iets op tafel moet komen, dan zal het op deze teambuilding gebeuren"

Sven Vanthourenhout trommelde de Belgische WK-gangers bij de profs op in Valkenburg, waar ze donderdagavond en vrijdag samen verblijven in een chalet. Vrijdag staat een verkenning van de WK-omloop in Valkenburg op het menu.

"Het is vooral de bedoeling om op logistiek vlak alles in orde te brengen en om afspraken te maken die anders in de dagen net voor het WK gemaakt moeten worden", legt de bondscoach aan Sporza uit.

"De profs slapen samen in een grote chalet. Het zijn 7 jonge gasten, generatiegenoten. Het is de bedoeling dat ze samen optrekken en plezier maken. Als er dingen in de groep gegooid moeten worden, dan zal het daar gebeuren."