Verdonschot verlengt contract bij Marlux-Bingoal met 2 jaar

"Mijn geloof in Laura is groot", zegt ploegleider Mettepenningen. "Zij is de coming woman in het veldrijden. We denken aan onze toekomst en daar past Laura perfect in."

Verdonschot miste een deel van het seizoen na een darmschimmel, maar kreeg dus toch een nieuw contract. “Ik besef dat dit niet evident is, na mijn voorbije seizoen", zei Verdonschot. "Ik heb altijd heel veel vertrouwen gevoeld bij de ploeg, daarom voel ik me hier ook zo goed."

"Ik mag rustig groeien, en na een goed gesprek met Jurgen heb ik niet getwijfeld om mijn contract te verlengen: voor geen geld ter wereld wil ik hier weg.”

In de slotmanche van de Wereldbeker van zondag zal Verdonschot niet starten. Na een griepaanval tijdens het BK kreeg ze opnieuw last van haar darmen. De nummer 4 van het BK stoomt zich nu klaar voor het WK in Valkenburg, waar ze bij de U23 aan de start zal komen.