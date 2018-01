Pauwels: "Grootste ontgoocheling van mijn carrière"

Kevin Pauwels heeft 11 WK's bij de profs op de teller en was in al die jaren goed voor 5 keer brons. Maar bondscoach Sven Vanthourenhout trekt de kaart van de jeugd en dus is er geen plaats voor Pauwels in Valkenburg.

"Ik ben er niet goed van. Dit is misschien wel de grootste ontgoocheling in mijn carrière. Voor het seizoen had ik er nooit aan gedacht dat ik misschien niet geselecteerd zou worden voor het WK", zegt Pauwels, die zondag nog 10e werd in Nommay.

"Sven Vanthourenhout vertelde me dat hij wel moeite voor me zou gedaan hebben voor de selectie, mocht ik in Nommay goed gereden hebben. Misschien was ik er de hele tijd iets te gerust in. Ik heb wel eens gedacht dat ik misschien niet zeker was van een WK-selectie, maar eigenlijk ben ik er weinig mee bezig geweest."