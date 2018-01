Vos geeft WK-hoop nog niet op: "Scenario is niet ideaal, maar ben nu wel weer fit"

"Ik ben al een paar dagen weer aan het trainen en voel me weer een stuk beter", zegt de Nederlandse. "Het voelt allemaal weer goed aan, ook al sta ik uiteraard niet op het niveau waar ik zou willen staan."

Vos wil de laatste hand aan haar WK-voorbereiding leggen op trainingskamp op Mallorca. "Daar heb ik op dit moment meer aan dan een veldrit."

In Hoogerheide, één week voor het WK, zal Vos haar comeback maken. "Verre van een ideaal scenario, maar ik voel me nu toch al fitter en dat is toch een stap vooruit."