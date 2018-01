Ferrand-Prévot wordt grote uitdager van Cant op het WK veldrijden

Na bijna 3 jaar zonder cross maakte Pauline Ferrand-Prévot in december haar comeback in het veld. De 25-jarige Française schoot al meteen raak in haar 2e cross in Overijse, waar ze Sanne Cant voorbleef. Afgelopen weekend kroonde ze zich tot Frans kampioene.

"Met trots kan ik aankondigen dat ik het WK zal rijden begin februari (de 3e, red)", zegt Ferrand-Prévot op haar Instagram-pagina.

Een grote concurrente extra dus voor titelverdedigster Sanne Cant, die zich nog altijd het WK van Tabor 2015 zal herinneren. Toen greep ze net naast haar eerste regenboogtrui, nadat ze in een sprint de duimen had gelegd voor Ferrand-Prévot.