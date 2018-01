Wuyts: "Verdiende kampioen, maar niet de Van Aert van de grote dagen"

Of de Van Aert van de grote dagen is opgestaan? Naar mijn gevoel niet. Ik had hem autoritairder verwacht en ik had gedacht dat hij na een ronde of twee zou wegrijden.

Wat ik wel meeneem: Van Aert is gegroeid in deze wedstrijd. Hij kwam terug na een lange stage en kwam ritme tekort in de openingsfase, maar hij maakt het af.

Als we naar het WK kijken, is het zo dat Mathieu van der Poel in alle onderdelen beter is. Daar moeten we eerlijk in zijn.

Maar ik heb me laten vertellen dat in Valkenburg een parcours wacht dat de zwaarte van Namen overtreft. En daar won Van Aert. Als hij in Valkenburg denkt aan wat Sweeck op het BK heeft gedaan, dan kan hij wereldkampioen worden.