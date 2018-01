Van Aert: "Kreeg Sweeck er van geen kanten af, maar ik bleef erin geloven"

"Ik geloofde erin tot ik die foutjes begon te maken", steekt Laurens Sweeck van wal. "Ik denk dat ik de perfecte koers reed tot die 6e ronde. Toen had ik ook nog een goed gevoel, maar ik maakte een beetje ongelukkig 2 foutjes en het gat was te groot. De volgende ronde wou ik goed door het zand rijden en dat lukte niet. Toen wist ik dat het 90 procent zeker gedaan was."

"Ik was goed geplaatst bij de start en reed goed door de eerste duin. Daarna kon ik mijn eigen tempo blijven rijden, waardoor ik me niet moest forceren."

"Ik was stiekem naar hier gekomen om te winnen. Ik ben lang in de running geweest en het zag er op een bepaald moment goed uit. Maar ik rijd hier tegen de wereldkampioen. Ik ben al bij al tevreden over mijn wedstrijd."

"Wout en Mathieu zijn een beetje buiten categorie, maar we proberen de kloof kleiner te maken. Op de dagen dat ik me goed voel en op parcoursen die me goed liggen, zou ik in de toekomst willen strijden zoals vandaag en nog net iets langer meedoen."