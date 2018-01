Van der Poel maakt er korte metten mee in Nederland

Mathieu van der Poel Lars van der Haar David van der Poel Corné van Kessel

Het is voor Van der Poel de vierde nationale titel op een rij. In Surhuisterveen kende Van der Poel een problematische start. Zijn versnellingsapparaat haperde, maar in geen tijd snelde de Europese kampioen weer naar de leiding. Zijn concurrenten werden al snel op hun plaats gezet. Van der Haar werd tweede, op meer dan een minuut.