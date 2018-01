Van Aert verkent het BK-parcours: "Ideale omstandigheden"

Morgen werken de profs hun Belgisch kampioenschap af. Wout van Aert verkende vandaag het parcours in Koksijde al eens en was tevreden over wat hij zag. "Ik heb het gevoel dat het zand vaster ligt dan tijdens de Wereldbeker in oktober. Er zit dus meer vocht in de grond. Dat zal ervoor zorgen dat het meer rijden is."

"Het is wel technisch. Je zult techniek nodig hebben om erdoor te raken, maar het ligt vrij berijdbaar. Aan de finish is het zo goed als droog. Ideale omstandigheden, denk ik."

"Als het modderig is aan de aankomst, zou het mij ook goed liggen. Als het zand extreem los is en er veel moet gelopen worden, zou het mij ook goed liggen. Ik denk dat de druk die mensen mij willen opleggen, altijd even groot zal zijn."

Verwacht Van Aert dat de omstandigheden nog kunnen veranderen tussen nu en morgen 15u? "Het enige wat er kan gebeuren, is dat het iets modderiger wordt aan de aankomst. Het is een beetje nat met de vochtige lucht. Met de koersen die nu gereden worden, kan het modderiger worden. Maar morgen geven ze goed weer. Ik verwacht dat de omstandigheden hetzelfde zullen blijven."