Vanthourenhout: “Als Wout 100 procent is, zal er weinig aan te doen zijn”

De vraag lijkt vooral of Van Aert net als vorig jaar in Oostende (foto) meteen het ruime sop kiest. “Toen was het al na enkele honderden meters beslist, maar het is afwachten of Van Aert over dezelfde benen beschikt en of de concurrentie niet sterker geworden is", zegt Vanthourenhout.



“Als Wout 100 procent over zijn capaciteiten beschikt, zal er weinig aan te doen zijn. De concurrentie zal dan moeten toekijken en strijden voor de tweede plaats. Maar af en toe was er ook wel eens een wedstrijd waarin Wout niet 100 procent was."



"Als dan bijvoorbeeld Laurens Sweeck of Toon Aerts boven zichzelf uitstijgt, kan de kloof kleiner worden en er meer spanning ontstaan. Zij zijn de twee grote motoren na Wout van Aert in het veldritpeloton. Het zal van hen moeten komen.”



Ook bij de vrouwen is er met Sanne Cant een uitgesproken favoriete. “Koksijde is helemaal haar ding. In het verleden heeft ze al meermaals bewezen dat dit haar ondergrond is. Ze heeft met Laura Verdonschot, die de laatste weken aan het komen is, wel een zware concurrente. In de veldritten bij de dames is er de laatste weken ook meer spanning.”