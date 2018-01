Vanthourenhout: "Ik hoop mee te strijden voor het podium"

Michael Vanthourenhout is naar eigen zeggen klaar voor zondag. "De voorbije weken ging het altijd iets beter en hopelijk kan ik in Koksijde de lijn doortrekken", zegt hij. "De voorbije dagen heb ik ook geen last meer gehad van de blessure aan mijn hand. Dat komt wel goed."

"De voorbije jaren deed ik het in Koksijde net iets minder, maar de voorbije wedstrijden in zand ging het redelijk vlot. Als je een goede dag hebt, is Koksijde een parcours waar je tot je recht kunt komen."

Wout van Aert start zondag als de te kloppen man. Is de winnaar al bekend volgens Vanthourenhout? "Ik denk dat Wout het zeker niet gemakkelijk zal hebben, tenzij hij van in het begin wegrijdt. Het is aan ons om dat te voorkomen."

"Voor onze ploeg is het belangrijk om de eerste ronde vooraan door te komen. We zijn met 5 van onze ploeg die meedoen, we moeten proberen om alle 5 vooraan te starten en hem in de tang te zetten."