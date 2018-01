Sweeck: "Weer podium zou mooi zijn, heel misschien is winst mogelijk"

Aan zijn seizoen tot nu toe houdt Laurens Sweeck een dubbel gevoel over. "Ik heb regelmatig een podiumplaats gereden, maar eind oktober, begin november was ik slecht. Dat had ik liever anders gezien."

"Ik heb ook het gevoel dat ik niet goed reageerde op de opeenvolging van crossen. Daarom was het weekje extra rust met het oog op het BK welkom."