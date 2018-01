Wuyts over toekomst van het veldrijden: "Het is 5 over 12"

Als de UCI in deze hervorming slaagt, dan zetten we wel een stap. Of dat succesvol is, dat moet je afwachten. Maar je moet wel een soort exemplarisch circuit creëren, met een grotere uitstraling, met meer geld ertegenaan en met een bredere spreiding in West-Europa.

Dat trekt aan en dat maakt vedetten een stukje groter. Mathieu van der Poel doet in het buitenland wel een belletje rinkelen. Maar vraag onder Parijs wie Wout van Aert is... Er bestaat een mogelijkheid om dat te verhelpen.

De Omloop HNB was pakweg 5 jaar geleden in het zuiden van Frankrijk ook niet bekend. Maar die koers behoort nu tot de WorldTour en is breder doorgedrongen.

Dat moet eigenlijk de bedoeling van de UCI zijn: laat jongeren opkijken naar deze sport, zodat ze ook in het buitenland zoals Van der Poel en Van Aert willen worden.