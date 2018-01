"Alleen jongste generatie blijft over en die heeft nog maar weinig fans kunnen winnen"

"Dat het veldrijden het moeilijk heeft, is een combinatie van verschillende factoren", zei Sven Nys vanochtend op StuBru. "Er is een generatie gestopt, waar ik ook deel van uitmaakte, die door de jaren heen een trouwe supporterskern had opgebouwd."

"Dan is er een generatie die door omstandigheden gestopt is, zoals bijvoorbeeld Niels Albert. Die zou nu veel supporters hebben gehad en hij had het de jongste generatie moeilijk kunnen maken. Stybar en Boom hebben dan weer de overstap naar de weg gemaakt."

"Daardoor heb je nu alleen de allerjongste generatie, die nog niet de tijd heeft gehad om veel supporters te winnen. Die jongens koersen ook totaal anders dan vroeger. De koers wordt altijd vroeg in een beslissende plooi gelegd, waardoor het minder attractief is. Bovendien hebben die jongens al aangekondigd dat ze misschien niet in het veld zullen blijven."

"Al die factoren zorgen ervoor dat de mensen minder geïnteresseerd zijn in de sport. Maar de cross gaat altijd door, er zijn altijd golfmomenten. Er zijn altijd renners die weer opstaan, attractief koersen en het gevecht aangaan. En dan krijg je opnieuw een piekmoment."