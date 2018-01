Sven Nys over Thibau: "Hoe heb ik die jongen in mekaar gestoken?"

Heeft Thibau Nys de genen van een topsporter? In het Energy Lab van Paul Van den Bosch wordt de zoon van Sven Nys van kop tot teen onderzocht.

"Een goede test", analyseert de ex-coach van vader Nys de resultaten.

"Het levert ons heel nuttige informatie op. Maar dit is nog geen topniveau. Dat is ook normaal, want je traint niet top. Het zit echt goed, gezien je inspanningen", is de boodschap van Van den Bosch aan Thibau Nys.

"Thibau was wat teleurgesteld. Dat zet hem ook met de voeten op de grond en motiveert hem om beter te doen", zegt Sven Nys.