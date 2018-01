Vantornout: "Als ik eens in beeld kom, is mijn BK geslaagd"

Behalve Wout van Aert staat er in Koksijde maar één renner aan de start die al Belgisch kampioen is geweest bij de profs: Klaas Vantornout. De Marlux-crosser veroverde de driekleur in Erpe-Mere (2015) en in Mol (2013).

"Een kampioenschap is altijd iets speciaals", zegt de 35-jarige crosser aan Sporza. "Maar ik sta zondag met heel grote vraagtekens aan de start. Ik brak mijn pols in Namen, waarna ik te snel herbegonnen ben."

"In Bredene maakte ik opnieuw een lichte val op mijn hand, wat me nog altijd parten speelt. Als ik me goed voel en eens in beeld kom, is mijn BK geslaagd. Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat ik geen hoge ambities mag koesteren."