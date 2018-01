Aerts: "Ik zet mezelf zondag niet meteen na Van Aert"

"Ik heb al twee keer het BK bij de profs gereden. In die wedstrijden kwamen renners naar voren die ik voor de rest van het seizoen niet vaak in mijn buurt had gezien. Ik mag dat niet in mijn hoofd steken en ik moet mijn eigen ding blijven doen", vervolgt Toon Aerts.

"Wat het ideale scenario is? Wout van Aert rijdt niet weg in de eerste ronde, Laurens Sweeck heeft een mindere zandtechniek dan in andere crossen en ik heb zelf een hele goeie dag. Als iemand anders wint, dan zou het jammer zijn als dat door een offday van Wout komt."