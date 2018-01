Legt Van Aert de basis voor een nieuwe Belgische titel in het Griekse zand?

Komend weekend staat het BK veldrijden in Koksijde op het menu. Wout van Aert liet vandaag de cross in Leuven schieten en bereidt zich in Griekenland voor. Tussen de Griekse parasols en zandkorrels werkte de wereldkampioen vandaag een reuzenslalom af. Op naar een nieuwe Belgische driekleur?