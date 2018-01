Laurens Sweeck is op weg naar Pauwels Sauzen-Vastgoedservice

"Er is interesse van beide kanten", bevestigt vader Stefan aan Sporza. "Ik denk dat er momenteel wel gepraat wordt, maar het is aan Laurens om de keuze te maken waar hij zich het beste bij voelt."

Paul Herygers zou het alvast een goeie zet vinden voor Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. "Om het in vastgoedtermen te zeggen: dit is zoals een bos kopen. Want Sweeck is toch de man van de toekomst, zeker als Van Aert en Van der Poel binnenkort misschien vaker op de weg te zien zullen zijn."