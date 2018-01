Gezien in DNA Nys: "Ik zie alles terugkomen. Letterlijk alles"

Tijdens een trainingsrit wil Thibau zijn technisch vernuft etaleren aan zijn vader. Als een trialbiker probeert hij een houten tafel te beklimmen. Sven Nys lacht omdat het eerst niet lukt. “Mij altijd maar uitdagen, hé”, reageert Thibau, die uiteindelijk zijn showtje toch tot een goed einde brengt.

"Als ik zie hoe sommige profs in het veldrijden moeite hebben om over balkjes te springen, denk ik: Thibau zal op die leeftijd die balkjes niet raken. Hij vliegt er over", zegt sportcoach Paul Van Den Bosch.