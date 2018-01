Van der Poel: "Froome? Ik vind dat hij geschorst moet worden"

"Ik ben daar misschien heel bot in", zegt Van der Poel. "En misschien zullen astmapatiënten Froome wel geloven. Maar dit is gewoon dom. En wielrennen is een sport voor gezonde mensen."

Van der Poel deelt ook een sneer uit naar de Internationale Wielerunie. "De UCI laat toe dat er misbruik gemaakt kan worden van bepaalde producten."

"Als je zegt dat een product verboden is, dan mag je het niet gebruiken. Maar als je zegt dat je een product tot een bepaalde hoeveelheid mag gebruiken, dan weet je dat er mensen zijn die over die hoeveelheid gaan. Valsspelers zijn er overal. En dat is de fout van de UCI."