Goed nieuws: Vanthourenhout houdt geen breuken over aan zware val in Baal

Het waren akelige beelden: Michael Vanthourenhout die in Baal kronkelend van de pijn op de grond lag. De 24-jarige veldrijder was tijdens de passage over de balkjes zwaar ten val gekomen.

De onfortuinlijke Vanthourenhout bleef enkele minuten liggen en moest de strijd staken. Uit extra onderzoeken blijkt nu dat hij geen breuken heeft opgelopen bij die lelijke smak.

"Ik voel nog wel pijn", zegt Vanthourenhout. "Maar ik ben blij dat er aan de binnenkant niets mis is. Ik heb ook nog last van mijn ribben. Maar ik heb gisteren opnieuw op de rollen gereden en morgen wil ik nog eens buiten rijden."

"Ik voel me goed, zoals altijd aan het eind van de eindejaarsperiode, maar ik had in Diegem en Baal zoveel pech dat ik dat niet kon tonen. Hopelijk kan ik dat de volgende twee wedstrijden wel. Ook Leuven (zondag) is een cross die me normaal wel moet liggen.”