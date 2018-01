"Van der Poel heeft alles om Sagan van het veld te worden"

Mathieu van der Poel gaf op nieuwjaarsdag in Baal andermaal een demonstratie. "Hij steekt er met kop en schouders bovenuit. Deze week heeft duidelijkheid gebracht, alsof dat nog nodig was. Als je in Zolder, Loenhout, Diegem en Baal wint, is het zonneklaar", vertelt Wuyts.

"Hij steekt ook een eind boven Van Aert uit. Hij is technisch en atletisch beter, hij heeft meer wapens en vinnige versnellingen. Hij heeft korte metten gemaakt met die eventuele twijfels over of hij het ook op een blubberomloop zou kunnen. Hij is vandaag weggereden wanneer hij dat wilde. Dat is straf. Van der Poel is een waardige opvolger voor Nys. Dat moet iedereen nu inzien. Ik vind geen zwakke punten meer bij hem. Ik zie geen hiaat."

Herygers beaamt. "Hij is een streling voor het oog. Hij is op alle terreinen de grote man. Voor zwakke punten moet je al in het verleden graven. Toen liep hij soms wel eens te hard van stapel. Dat speelse is er een beetje af, het professionele druipt van hem af."