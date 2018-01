Vanthourenhout in gips na val over balkjes in Baal

Na drie kwartier door de modder ploeteren in Baal kwam Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal) zwaar ten val. Hij bleef met zijn achterwiel haken achter het eerste balkje en kwam met zijn ribben op de tweede hindernis terecht.

Vanthourenhout bleef even liggen, maar kon met de hulp van enkele omstaanders toch richting camper bollen. Bij een eerste onderzoek in het ziekenhuis van Aalst werden geen breuken vastgesteld, maar wel een kneuzing aan zijn duim. Zijn hand moest uit voorzorg in de gips, in afwachting van extra onderzoeken.